BH Macro Limited est une société d'investissement à capital fixe. La société est organisée comme un fonds nourricier qui investit tous ses actifs (nets des besoins en fonds de roulement à court terme) directement dans le fonds principal, un fonds spéculatif sous la forme d'une société d'investissement à capital variable des îles Caïmans. Son objectif d'investissement est de générer une appréciation constante à long terme par le biais de transactions et d'investissements à effet de levier actifs à l'échelle mondiale. Le fonds maître investit dans une gamme d'instruments comprenant des titres de créance et des obligations (qui peuvent être de qualité inférieure à investment grade), des prêts bancaires, des actions cotées et non cotées, d'autres organismes de placement collectif, des devises, des matières premières, des actifs numériques, des contrats à terme, des options, des warrants, des swaps et d'autres instruments dérivés. Le fonds maître utilise une combinaison de stratégies d'investissement qui se concentrent principalement sur les changements économiques, la politique monétaire et les inefficacités du marché. Le fonds maître est géré par Brevan Howard Capital Management LP, le gestionnaire de la société.