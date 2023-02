BH Macro réalise un placement d'actions pour lever 315 millions de GBP

(Alliance News) - BH Macro Ltd a déclaré lundi avoir levé 315 millions de GBP par le biais d'un placement initial, d'une offre d'intermédiaires et d'une offre de souscription.

La société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey a déclaré que 72,3 millions de nouvelles actions en livres sterling et 746 400 actions en dollars US seront émises à 431,5 pence par action en livres sterling et 4,47 USD par action en dollars.

BH Macro a déclaré que le produit de la levée de fonds sera investi dans Brevan Howard Master Fund Ltd, conformément à la politique d'investissement de la société.

La société a déclaré que le placement consistera en 56,1 millions d'actions en livres sterling et 604 881 actions en dollars, tandis que l'offre des intermédiaires verra l'émission de 1,0 million d'actions en livres sterling et aucune action en dollars, et l'offre de souscription constituera 15,3 millions d'actions en livres sterling et 141 519 actions en dollars.

La société a noté que l'admission des actions sur le marché principal de la Bourse de Londres devrait avoir lieu mercredi.

BH Macro a déclaré que l'émission portera le capital total émis de la société à 374,2 millions d'actions en livres sterling et 29,0 millions d'actions en dollars US.

Les actions de BH Macro étaient en hausse de 1,8% à 441,85 pence par action lundi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

