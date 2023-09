(Alliance News) - BH Macro Ltd a fait état jeudi d'une forte baisse de sa valeur nette d'inventaire au cours de son dernier semestre et a déclaré que le climat resterait probablement difficile, mais a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas été complaisante et qu'elle restait confiante dans sa stratégie.

La société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action était de 3,93 livres sterling au 30 juin, contre 39,63 livres sterling à la même période de l'année dernière pour les actions libellées en livres sterling. La valeur nette d'inventaire des actions en dollars américains est passée de 40,76 USD à 4,08 USD. La majorité des actions de BH Macro sont libellées en livres sterling.

L'action de BH Macro était en hausse de 1,7 % à 363,54 pence à Londres jeudi matin.

BH Macro a déclaré fin mars que la valeur nette d'inventaire élevée, qui avait atteint 41,81 GBP et 43,28 USD par action au 31 décembre, était due à une plus-value nette non réalisée sur les investissements alloués par le fonds principal de 236,1 millions USD, multipliée par 1,7 million USD l'année précédente, tandis que la plus-value nette réalisée avait plus que doublé, passant de 47,0 millions USD à 118,7 millions USD.

BH Macro a également déclaré jeudi que le total de ses actifs avait augmenté de 27 % pour atteindre 2 millions de dollars au 30 juin, contre 1,6 million de dollars à la même date l'année précédente.

"Bien que le début de l'année ait été en dents de scie pour BH Macro Ltd, il s'agit également d'une période au cours de laquelle les principes fondamentaux ont été mis en évidence, à savoir la manière dont [le gestionnaire] Brevan Howard Capital Management LP gère les actifs de la société et [le fonds spéculatif] Brevan Howard Master Fund Ltd et maintient de solides systèmes de gestion des risques", a commenté Richard Horlick, le président du conseil d'administration.

M. Horlick a ajouté qu'après un "début réussi" pour 2023, BH Macro a connu "un retournement de situation brutal" en mars, lorsque les problèmes du système bancaire américain ont provoqué un renversement brutal des attentes en matière de taux d'intérêt. Il a ajouté que son portefeuille s'était "peu redressé" depuis lors.

La société n'a pas déclaré de dividende pour la période, comme l'année dernière.

M. Horlick a toutefois affirmé que BH Macro "n'a pas été complaisante" et qu'elle garde confiance en son gestionnaire et en sa stratégie.

Pour ce qui est de l'avenir, il a poursuivi : "Les conditions, au niveau mondial, restent incertaines, avec des risques significatifs tant au niveau macroéconomique que géopolitique ; nous prévoyons que les marchés resteront probablement difficiles à gérer pour les investisseurs dans un avenir prévisible.

"Votre conseil d'administration est très confiant dans le gestionnaire et pense qu'il est très bien placé pour profiter de ces défis et que la société continue à représenter une bonne diversification pour les portefeuilles".

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.