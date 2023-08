Bhageria Industries Limited est une entreprise de fabrication de produits chimiques basée en Inde. Elle fabrique et vend des produits chimiques, des colorants et des intermédiaires nécessaires aux fabricants de colorants, et exporte des produits connexes. La société est également engagée dans la production d'énergie solaire et dans des contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). La société opère à travers deux segments : L'énergie solaire et les produits chimiques. Le secteur de l'énergie solaire est engagé dans la production et la distribution d'énergie solaire. Le secteur des produits chimiques se consacre à la fabrication et au commerce de produits chimiques, de colorants et de produits intermédiaires. Il dessert des industries telles que l'électronique et les technologies de l'information (TI), l'alimentation, le textile et le cuir, les peintures et les revêtements, la construction, les infrastructures et les soins de santé. Ses produits sont exportés vers la Corée, le Japon, Taïwan, la Chine, l'Indonésie, la Thaïlande, les États-Unis, d'autres pays européens et africains. Ses centrales solaires sont situées au Tamil Nadu.

Secteur Chimie de spécialité