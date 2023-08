Lors de sa réunion du 4 août 2023, Bhagiradha Chemicals & Industries Limited a approuvé, sur la base de la recommandation du Comité de nomination et de rémunération, la nomination de Sri. Arvind Kumar Anegondi, en tant que directeur supplémentaire (catégorie exécutive) de la société avec effet au 4 août 2023. Qualification : B. Tech, M.S. (génie chimique) Diplômé en génie chimique de l'Indian Institute of Technology-Madras, M. Arvind est titulaire d'un diplôme en génie chimique de l'Osmania University, Hyderabad.

Il a été employé par Invensys India Private Limited en 2002 et a travaillé sur la modélisation mathématique et la simulation d'usines chimiques. Il a ensuite rejoint JC Biotech Private Limited en 2007, sous l'impulsion de feu Sri Koteswara Rao, et a participé à la conception et à la mise en service d'une usine de fermentation. En 2014, il a rejoint Bhagiradha Chemicals & Industries Limited en tant que directeur des opérations et est en charge des opérations quotidiennes de l'entreprise et est impliqué dans les processus de prise de décision clés de l'entreprise avant d'être nommé PDG de l'entreprise par le conseil d'administration le 14 mai 2019.