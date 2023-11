Bhagiradha Chemicals & Industries Limited a annoncé que le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 4 novembre 2023, a approuvé, sur la base de la recommandation du comité de nomination et de rémunération, la nomination de M. Suresh Kumar Somani en tant qu'administrateur supplémentaire (catégorie non exécutive et non indépendante) de la société, avec effet au 4 novembre 2023. Bref profil : M. Suresh Kumar Somani, âgé d'environ 60 ans, est diplômé en commerce du St. Xavier's College de Kolkata et fondateur et directeur général adjoint du groupe Ratnabali.

Homme d'affaires, investisseur et philanthrope, il possède une expérience considérable de plus de 40 ans sur les marchés boursiers.