Bhagiradha Chemicals & Industries Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans l'agrochimie. La société dispose d'un portefeuille de 15 produits répartis entre divers insecticides, herbicides, fongicides et autres produits intermédiaires. La société opère par le biais de la fabrication et de la vente de produits chimiques pour l'entretien des cultures. Ses insecticides comprennent le chlorpyrifos, le chlorpyrifos-méthyle, le diafenthiuron, le fipronil, le dinotefuran, le thiaméthoxame, l'imidaclopride et la pymétrozine. Ses herbicides comprennent le Triclopyr, le Clodinafop-propargyl et le Cloquintocet-Mexyl (Safener). L'unité de production de la société est située près de la ville côtière d'Ongole, à 300 kilomètres au nord de Chennai. Elle a une capacité annuelle de 3250 tonnes pour la fabrication de divers insecticides, herbicides et fongicides de qualité technique. L'entreprise est présente dans plusieurs pays, notamment en Argentine, en Corée, en Australie, en Malaisie, en Belgique, au Mexique, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, au Chili, au Portugal, en Colombie et en Corée du Sud.