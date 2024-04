Bhansali Engineering Polymers Limited fabrique des résines acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et des résines styrène acrylonitrile (SAN), qui sont classées dans la catégorie des thermoplastiques techniques hautement spécialisés. Ses produits comprennent l'ABS, l'ASA, le POLYCARBONATE-ABS (PC-ABS) et les spécialités. Ses mélanges PC-ABS sont utilisés dans les applications automobiles et électroniques. Ses ABS sont destinés à différentes catégories, notamment le moulage par injection, l'extrusion et le moulage par soufflage. Les applications de l'ABS comprennent l'électroménager, l'automobile, l'électronique et l'électricité, entre autres, avec une gamme de couleurs et de nuances. Les applications de l'ASA comprennent l'automobile et la construction. Ses clients sont des entreprises actives dans les secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'électronique, des soins de santé et des articles de cuisine. Ses qualités spéciales présentent des propriétés qui conviennent à diverses demandes d'application. Les installations de production de la société sont situées à Abu Road, au Rajasthan, et à Satnoor, dans le Madhya Pradesh.

Secteur Produits chimiques de base