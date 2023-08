Bharat Agri Fert & Realty Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la construction et au développement de complexes résidentiels et commerciaux, à la fabrication d'engrais et à l'exploitation de stations balnéaires. Les segments de la société comprennent la construction, les engrais et les stations balnéaires. La société propose ses engrais à base de superphosphate simple (SSP) sous la marque BHARAT. Cet engrais est disponible sous forme de poudre et de granulés. Le centre dispose de 40 chambres à thème et d'une salle de banquet pouvant accueillir 150 personnes. Il possède deux restaurants qui proposent des plats de cuisine du monde à Anchaviyo. Son projet immobilier résidentiel comprend Shiv Sai Paradise à Thane, Maharashtra.