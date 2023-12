Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde. Le profil de la société s'étend aux entreprises, aux trusts, aux institutions, aux particuliers fortunés et aux investisseurs individuels. Ses produits et services comprennent les actions et les dérivés, les dépôts, les matières premières, les matières premières au comptant, les dérivés sur devises, les fonds communs de placement, les options d'investissement par emprunt et les offres publiques initiales. La société propose également un service Speed-e pour l'exécution des instructions de livraison par Internet. Elle est également engagée dans les matières premières, le commerce des produits agricoles, des métaux, des pierres précieuses, des diamants, du pétrole et d'autres produits énergétiques. Elle propose des instruments de livraison démat, appelés E-Series, pour des matières premières telles que l'or, l'argent, le cuivre, le zinc et le plomb. La société propose également une gamme d'instruments de dette publique et privée, y compris des dépôts fixes, des obligations, des obligations et des obligations d'État.

Secteur Services financiers aux entreprises