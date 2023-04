Bharat Dynamics Limited a annoncé les changements suivants au sein du conseil d'administration de la société : Cmde. Siddharth Mishra a pris sa retraite en tant que président et directeur général de la société le 31 mars 2023, à l'âge de la retraite. Shri P Radhakrishna Director a assumé la charge supplémentaire de président et directeur général pour une période de trois mois ou jusqu'à la nomination du titulaire habituel, si celle-ci intervient plus tôt.