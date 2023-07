Bharat Dynamics Limited (BDL) est engagée dans la fabrication et la production de systèmes de missiles guidés. La société est engagée dans la production de défense. La société dispose d'un portefeuille de produits comprenant des missiles sol-air (SAM), des missiles guidés anti-char (ATGM), des armes sous-marines, des lanceurs, des systèmes de distribution de contre-mesures (CMOS) et des équipements de test. Elle fournit également le système d'arme Akash, Milan 2T, Konkurs-M, TAL (torpille avancée légère), l'équipement Milan, le missile sol-air de moyenne portée (MRSAM). Il s'agit de la fabrication de missiles, d'armes de défense alliées, et de la fourniture de missiles guidés, d'armes sous-marines, de produits aéroportés, d'équipements de soutien au sol, de soutien du cycle de vie des produits, et de remise à neuf/extension de la durée de vie des missiles anciens et des équipements de défense alliés pour les forces armées indiennes. Les installations de fabrication de la société sont situées à Hyderabad, Bhanur et Vishakhapatnam.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense