Bharat Electronics Limited est une société basée en Inde qui fabrique et fournit des équipements et des systèmes électroniques pour le secteur de la défense ainsi que pour les marchés non militaires. Ses produits de défense comprennent des systèmes de navigation, des produits de communication de défense, des radars terrestres, des systèmes navals, des systèmes de guerre électronique, de l'avionique, de l'électro-optique, des systèmes électroniques et des systèmes d'armes pour les chars et les véhicules blindés de combat, des simulateurs et autres. Dans le domaine de la non-défense, elle fournit des services de cybersécurité, d'e-mobilité, de chemins de fer, de systèmes d'e-gouvernance, de sécurité intérieure, de radars civils, de projets clés en main, de composants/appareils et de systèmes de télécommunication et de radiodiffusion. Elle fabrique des produits et des systèmes électroniques pour l'armée, la marine et l'armée de l'air. Elle offre des services de fabrication électronique. Elle propose également des services de conception et de fabrication de produits et de composants optiques et optoélectroniques fonctionnant dans le spectre UV, visible et IR. Elle fabrique également une variété de modules à super-composants.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense