Bharat Forge Limited est une entreprise indienne qui fabrique et vend des composants forgés et usinés, y compris des pièces en aluminium, pour les secteurs automobile et industriel. Ses segments comprennent les pièces forgées et autres. Elle est également impliquée dans la fabrication et l'assemblage de composants pour véhicules électriques. Elle propose une capacité d'approvisionnement à service complet, qui va du concept à la conception du produit, en passant par l'ingénierie, la fabrication, les essais et la validation. Elle fabrique des composants essentiels pour les applications thermiques, éoliennes, hydroélectriques et nucléaires. Elle propose des produits automobiles, notamment des moteurs, des châssis, des transmissions et des chaînes cinématiques. Elle fabrique également une variété de composants ferroviaires, tels que des composants de moteur, des turbocompresseurs, des composants de bogie et de l'électronique de puissance. Elle fournit des composants au secteur de l'aviation, tels que des aubes de ventilateur, des compresseurs et des turbines, des structures aéronautiques et des composants d'engrenage. Elle répond aux besoins des marchés nationaux et internationaux.

