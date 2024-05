Bharat Forge Limited est un fournisseur mondial, basé en Inde, de composants et de solutions de sécurité et critiques pour divers secteurs, notamment l'automobile, les chemins de fer, la défense, la construction et l'exploitation minière, l'aérospatiale, la marine, ainsi que le pétrole et le gaz. Les segments de l'entreprise comprennent les pièces forgées et les autres. La société fabrique, assemble et vend des composants forgés et usinés, y compris des pièces moulées en aluminium pour les secteurs de l'automobile et de l'industrie. Elle est également engagée dans la fabrication et l'assemblage de composants liés aux véhicules électriques. Ses produits automobiles comprennent des moteurs, tels que le vilebrequin, la bielle, le système d'émission/de post-traitement et le système d'injection de carburant ; des châssis, tels que les poutres de l'essieu avant, les rotules de direction, les rotules, les fourches et les supports de renforcement, ainsi que la transmission et la chaîne cinématique, tels que les composants de transmission et les composants de la chaîne cinématique. Les produits d'énergie de l'entreprise comprennent les produits thermiques, tels que les arbres et les boîtes de vitesses ; les produits hydroélectriques, tels que les rotors et autres, et les produits éoliens, tels que les arbres et les boîtes de vitesses.

