Bharat Heavy Electricals est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements électriques et industriels. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements et systèmes de production, de transmission et de distribution d'électricité (82%) : turbines, générateurs, pompes, valves, isolateurs, transformateurs, panneaux photovoltaïques, systèmes de contrôle, etc. destinés notamment aux centrales thermiques, nucléaires et hydrauliques ; - équipements et systèmes industriels (18%) : équipements électriques, électroniques et mécaniques (compresseurs, moteurs, systèmes de propulsion, réacteurs, turbines, plates-formes de forage, réacteurs, etc.) destinés aux industries métallurgique, pétrolière et gazière, minière, papetière, etc. 97,6% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Equipements électriques lourds