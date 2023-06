Données financières INR USD EUR CA 2023 243 Mrd 2 940 M 2 744 M Résultat net 2023 4 583 M 55,5 M 51,8 M Tréso. nette 2023 16 765 M 203 M 190 M PER 2023 58,8x Rendement 2023 0,49% Capitalisation 298 Mrd 3 609 M 3 369 M VE / CA 2023 1,16x VE / CA 2024 1,08x Nbr Employés 30 758 Flottant 36,8% Graphique BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 0 Dernier Cours de Clôture 85,54 Objectif de cours Moyen Ecart / Objectif Moyen - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nalin Shinghal Chairman & Managing Director Jai Prakash Srivastava Chief Financial Officer & Director Rajeev Kalra Secretary & Compliance Officer K. Sivaprasad Independent Director Lekhasri Samantsinghar Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED 8.01% 3 609 ABB LTD 20.92% 72 077 OTIS WORLDWIDE CORPORATION 8.98% 34 936 KONE OYJ 4.97% 28 091 SCHINDLER HOLDING AG 12.29% 22 565 SIEMENS LIMITED 24.61% 15 195