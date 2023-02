L'entreprise indienne Bharat Heavy Electricals affiche un bénéfice surprise grâce à la demande d'énergie.

Le bénéfice net autonome a plus que doublé pour atteindre 310 millions de roupies (3,8 millions de dollars) pour le troisième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, contre 142,6 millions de roupies un an plus tôt, a déclaré la société dans une déclaration à la bourse. Les analystes, en moyenne, avaient prévu une perte de 501 millions de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

BHEL, qui fabrique des équipements destinés aux centrales électriques captives, aux turbines nucléaires, au transport ferroviaire et aux produits de défense, est l'un des bénéficiaires de la demande accrue d'électricité dans le pays.

L'Inde s'attend à ce que la demande annuelle d'électricité augmente en moyenne de 7,2 % au cours des cinq années se terminant en mars 2027, a déclaré l'année dernière la Central Electricity Authority (CEA), un organe consultatif du ministère fédéral de l'énergie.

Le segment de l'électricité, qui représente la majeure partie des recettes, a enregistré un bond de 44 % du bénéfice avant impôts.

Le revenu total de l'exploitation a à peine augmenté de 0,4 % pour atteindre 49,39 milliards de roupies, tandis que les dépenses totales ont augmenté de 2,2 %.

Les bons résultats de BHEL surviennent après que Coal India, le principal producteur d'électricité du pays, ait annoncé un bond de 70 % de ses bénéfices grâce à l'augmentation de la demande le mois dernier.

(1 $ = 82,5510 roupies indiennes)