Bharat Parenterals Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. La société se concentre sur la fabrication de formulations pharmaceutiques. Elle est engagée dans la recherche, le développement, la fabrication, le marketing, l'approvisionnement et la distribution de produits pharmaceutiques. La société propose une gamme de produits, notamment des antibiotiques B-lactamines, des antirétroviraux, des antibiotiques céphalosporines, des antiprotozoaires / anthelminthiques, des médicaments respiratoires, des antiallergiques / anti histaminiques / anti-froid, des agents nettoyants / infections cutanées, des antibiotiques, des médicaments pour le système cardiovasculaire, des antidiabétiques, des anti-tuberculeux, des médicaments pour le système nerveux central et des médicaments pour le système nerveux central, antidiabétique, antituberculeux, antifongique, antipaludique, gastro-intestinal / système alimentaire, anti-inflammatoire / antipyrétique / analgésique, suppléments, système nerveux central, anesthésiques, antiviraux, stéroïdes et hormones, stimulant utérin, anticancéreux et autres.

Secteur Produits pharmaceutiques