Analyse-Les raffineurs privés indiens profitent du pétrole brut russe bon marché alors que les raffineurs d'État souffrent.

Alors que de nombreux acheteurs occidentaux évitent le brut russe en réponse à son invasion de l'Ukraine, les raffineurs privés indiens tels que Reliance et Nayara ont été parmi les plus gros acheteurs cette année de fournitures russes à prix réduit.

Ils engrangent d'importants bénéfices en réduisant les ventes nationales et en stimulant agressivement les exportations de carburant, y compris vers les acheteurs d'Europe, qui boycottent désormais les importations d'énergie russe.

En revanche, les raffineurs d'État sont des acheteurs beaucoup plus modestes de brut russe, car ils achètent essentiellement du pétrole dans le cadre d'accords d'approvisionnement annuels à terme. Selon des sources de l'industrie, ils risquent de subir des pertes au cours du trimestre de juin, car ils sont aux prises avec la hausse des coûts mondiaux du brut et le contrôle des prix de détail des carburants qui sont inchangés depuis début avril pour freiner la spirale de l'inflation.

L'Inde a acheté environ 62,5 millions de barils de pétrole russe depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février - plus de trois fois plus qu'au cours de la même période en 2021 - plus de la moitié pour les raffineurs privés Reliance Industries et Nayara Energy, selon les données de Refinitiv Eikon.

Graphique : Importations de pétrole brut en Inde vs exportations de carburant -

À leur tour, les raffineurs privés ont contribué à faire augmenter les exportations totales de carburant indien de 15 % au cours des cinq premiers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021, selon la société de données Kpler.

LES ENTREPRISES PRIVÉES RÉDUISENT LEURS VENTES LOCALES

Pour faire face à la forte hausse des exportations de carburant, les raffineurs privés ont réduit leur part de marché des ventes de carburant sur le marché intérieur à 7 % en avril, contre 10 % au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2022, selon une source de la raffinerie publique indienne.

Les raffineurs d'État ont dû augmenter leurs ventes intérieures, mais subissent des pertes de plus de 20 roupies par litre sur la vente de diesel et de 17 roupies par litre sur l'essence, a déclaré un second responsable d'un des raffineurs d'État.

À la lumière de ces environnements opérationnels différents, la maison de courtage ICICI Securities a réduit sa note sur IOC, le premier raffineur d'État et détaillant de carburant du pays, de "Buy" à "Hold", et a présenté Reliance comme une idée d'action alternative.

"C'est l'âge d'or des marges de raffinage pour les raffineurs. Mais en Inde, les marges de marketing négatives des raffineurs d'État annulent les gains de l'activité de raffinage", a déclaré Ehsan Ul Haq, analyste chez Refinitiv.

Les raffineurs d'État perdent également plus de 200 roupies sur chaque bouteille de gaz de cuisson, a ajouté le responsable du raffinage d'État.

"Plus nous vendons sur le marché indien, plus nous perdons", a déclaré la deuxième source.

"BIEN PLACÉ

Reliance, qui exploite le plus grand complexe de raffinage du monde à Jamnagar, dans l'ouest de l'Inde, a récemment reporté son plan de maintenance de la raffinerie, acheté des barils "d'arbitrage" sur le marché international du brut et stimulé les exportations de carburant, a-t-il déclaré le mois dernier.

"La RIL reste bien placée pour profiter de l'envolée actuelle des marges de raffinage, étant donné sa grande complexité, son rendement élevé en diesel et son ratio d'exportation élevé", a déclaré Citi dans un récent rapport.

Les raffineurs privés ont fixé le prix de leurs carburants à un taux plus élevé que leurs homologues de l'État et ont réduit l'approvisionnement de leurs pompes, ont déclaré plusieurs concessionnaires de Reliance et de Nayara Energy, ce qui a conduit les clients à se tourner vers les stations-service des détaillants de l'État.

"Nous réalisons des marges de raffinage de plus de 30 dollars par baril en traitant le pétrole russe et nous réalisons d'énormes bénéfices grâce aux exportations de carburant raffiné", a déclaré un responsable de l'un des raffineurs privés.

Reliance n'a pas répondu à l'e-mail de Reuters demandant des commentaires.

Dans une déclaration envoyée par e-mail, Nayara Energy a déclaré qu'elle maintenait l'approvisionnement en carburant de ses revendeurs et a reconnu une augmentation "nominale" de ses prix de détail dans l'intérêt à long terme de la société.

MORDRE DANS LA BALLE

Une source du ministère du pétrole a déclaré que les détaillants d'État - qui contrôlent plus de la moitié de la capacité de raffinage de 5 millions de barils par jour de l'Inde - ont réalisé des bénéfices au cours du trimestre de mars grâce à des gains de stocks et à des revenus provenant d'autres activités, mais que les résultats seront sévèrement touchés au cours du trimestre de juin.

Graphique : Prix du carburant en Inde par rapport aux marges de raffinage -

"Ils (les détaillants de carburant d'État) doivent serrer les dents et répondre à la demande intérieure, alors que les raffineurs privés impriment de l'argent car ils obtiennent du pétrole à des taux réduits et réalisent des gains énormes en exportant du diesel vers des pays comme l'Europe", a déclaré Haq.

De plus, les vendeurs de carburant indiens ont récemment répercuté les réductions d'impôts sur les consommateurs, y compris sur les carburants produits avant l'entrée en vigueur des réductions, ce qui a encore affecté les bénéfices, a déclaré un troisième responsable du raffinage.

"Notre objectif premier est de répondre à la demande de la nation tout en nous efforçant de faire des bénéfices, car nous sommes des sociétés cotées en bourse, c'est donc une tâche difficile pour nous", a déclaré un quatrième responsable chez un détaillant de carburant d'État.