Chronique-L'abandon du pétrole brut russe par la Chine et l'Inde pourrait être temporaire : Russell

Cependant, la question la plus importante pour le marché est de savoir si le ralentissement des achats de la Chine et de l'Inde en provenance de Russie est un facteur temporaire qui sera inversé une fois que les participants auront trouvé comment travailler avec, ou autour, du plafond de prix.

La Chine, premier importateur mondial de pétrole brut, et l'Inde, troisième, se sont de plus en plus tournées vers le brut russe cette année, achetant des cargaisons avec des rabais importants, Moscou cherchant à maintenir les volumes d'exportation après que les pays occidentaux aient boudé son pétrole.

Le plafonnement des prix par le G7 et l'interdiction des importations par l'UE visent à réduire les revenus que la Russie tire de ses exportations de pétrole brut et de produits dérivés et s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour punir Moscou de son invasion de l'Ukraine le 24 février. La Russie appelle ses actions là-bas "une opération spéciale".

Les raffineurs chinois ont commencé à ralentir leurs achats de brut russe pour les arrivages de décembre, selon les négociants et les acteurs de l'industrie en Chine.

La réduction des volumes en provenance de Russie pour décembre intervient après plusieurs mois de fortes importations. Selon les prévisions, la Chine devrait importer 1,80 million de barils par jour (bpj) de brut russe en novembre, en hausse par rapport aux 1,69 million de bpj d'octobre et en ligne avec les 1,82 million de bpj de septembre, selon les données compilées par Refinitiv Oil Research.

Il est également probable que la Russie dépasse l'Arabie Saoudite en tant que premier fournisseur de brut de la Chine en novembre, les deux principaux membres du groupe OPEP+ s'étant échangés la première place à plusieurs reprises depuis le début de l'année.

L'APPÉTIT DE L'INDE

Les raffineurs indiens hésitent également à acheter du brut russe au-delà de la date du 5 décembre de l'interdiction d'importation de l'UE et du plafonnement des prix proposé. Les principaux raffineurs, Reliance Industries et Bharat Petroleum, contrôlés par l'État, hésitent à passer des commandes, selon deux sources au courant des plans d'achat.

La baisse des volumes pour décembre fait suite aux fortes importations de brut russe par l'Inde au cours des derniers mois. Refinitiv estime les arrivées de novembre à 1,0 million de bpj, ce qui ferait de la Russie le premier fournisseur pour le mois, devant les 960 000 bpj de l'Irak.

La question est de savoir si la Chine et l'Inde se tourneront à nouveau vers le pétrole russe au cours de la nouvelle année, ou si l'incertitude créée par le plafonnement des prix et l'interdiction de l'UE persistera.

Il est probable que les deux pays seront désireux d'acheter du brut russe, surtout s'il bénéficie d'une forte réduction par rapport aux qualités provenant du Moyen-Orient et d'Afrique.

Mais il y a plusieurs problèmes que les raffineurs des deux pays devront contourner.

Les questions de paiement et de transport, telles que l'assurance, pourraient devenir plus complexes, bien qu'il soit probable que les raffineurs et les négociants soient suffisamment intelligents pour trouver des moyens de continuer à faire des affaires.

En fait, la principale difficulté pourrait être de trouver suffisamment de navires pour transporter le brut des ports occidentaux de la Russie jusqu'en Asie.

Actuellement, une grande partie du brut que la Chine achète à la Russie provient des ports de l'est. Les données de Refinitiv montrent que sur les 3,42 millions de tonnes de pétrole maritime arrivées en novembre, toutes sauf 705 000 tonnes provenaient des ports du Pacifique et de l'Arctique.

La Chine devrait importer 705 000 tonnes de qualité Oural russe, qui était la principale qualité fournie aux raffineurs européens depuis les ports occidentaux du pays.

Avant l'attaque contre l'Ukraine, la Chine n'achetait que de petits volumes de brut de l'Oural, mais ces achats ont commencé à augmenter en mai, pour atteindre un pic de 739 860 tonnes en juin.

La question est de savoir si la Russie et la Chine disposent de suffisamment de pétroliers pour augmenter les expéditions de brut ouralien. Ceux-ci devraient passer par le canal de Suez, qui limite la taille des navires, ou emprunter la longue route autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud.

L'Inde, qui est plus proche des ports occidentaux de la Russie que la Chine, avait intensifié ses achats d'Oural après le début de la guerre en Ukraine. On s'attend à ce qu'elle importe 3,13 millions de tonnes de brut ouralien en novembre, ce qui représente une baisse par rapport au record de 3,54 millions de tonnes atteint en octobre, mais qui dépasse largement les 135 000 tonnes de novembre de l'année dernière.

Si la Russie veut augmenter ses expéditions vers la Chine et l'Inde, ou d'autres acheteurs potentiels en Asie, elle devra décrocher davantage de navires, ou conclure des accords avec les importateurs pour utiliser leurs flottes de pétroliers.

C'est cette contrainte qui pourrait limiter les exportations de la Russie vers l'Asie, plutôt que le plafond de prix du G7.