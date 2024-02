Bharat Petroleum Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers indiens. Le CA par activité se répartit comme : - raffinage et distribution (99,7%) : 28,5 Mt de pétrole brut raffinées et 41,2 Mt de produits pétroliers vendues en 2017/18. A fin mars 2018, le groupe exploite 2 raffineries et 5 084 stations-service implantées en Inde ; - exploitation et production d'hydrocarbures (0,3%).