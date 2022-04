Les ventes de gasoil et d'essence en Inde grimpent en flèche alors que les concessionnaires font le plein d'essence.

Les ventes quotidiennes moyennes d'essence et de gasoil des raffineurs d'État ont atteint 86 850 tonnes et 227 650 tonnes respectivement, soit 14,2 % et 5 % de plus que les niveaux pré-pandémiques de mars 2019, selon les données préliminaires sur les ventes.

Les ventes globales de carburant de l'Inde au cours du mois seront plus élevées car certains clients industriels ont acheté dans les stations de détail des raffineurs privés.

Reliance Industries, opérateur du plus grand complexe de raffinage du monde en Inde, a déclaré le mois dernier que les acheteurs de diesel en vrac s'arrachent le carburant des stations de détail parce que les prix à la pompe étaient moins chers que les prix contractuels en vrac.

Les entreprises publiques Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp et Bharat Petroleum Corp, qui possèdent ensemble environ 90 % des points de vente de carburant au détail du pays, ont maintenu les prix à la pompe stables pendant plus de quatre mois malgré la flambée des prix mondiaux.

Cependant, ils ont continué à augmenter les prix du diesel pour les clients industriels ou en vrac.

Les détaillants de carburant de l'État ont commencé à augmenter progressivement les prix à la pompe à partir du 22 mars, après la fin des élections le 10 mars, ce qui a conduit les revendeurs à continuer à faire des réserves.

Les ventes de gasoil, qui représentent environ deux cinquièmes de la consommation globale de carburant raffiné de l'Inde, sont également directement liées à l'activité industrielle de la troisième plus grande économie d'Asie.

Les ventes d'essence en Inde sont en hausse depuis que le pays a levé son bouclage pandémique, les gens préférant utiliser leurs propres véhicules plutôt que les transports publics pour des raisons de sécurité.

Vous trouverez ci-dessous un tableau des ventes préliminaires de carburant des détaillants des États indiens avec les volumes en tonnes par jour.

Carburant raffiné Mars % Chg %Chg %Chg vs %Chg vs

2022 mth/mth yr/yr 2020 2019

Essence 86,9 6,0 8,7 38,6 14,2

Gasoil 227,7 10,5 10,1 41,6 5,0

Carburéacteur 15,8 11,7 9,8 7,5 -27,6

Liquéfié 81,8 -6,1 12,0 10,6 12,5

Gaz de pétrole