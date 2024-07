Vitol Asia et Bharat Petroleum font partie des huit soumissionnaires pour l'acquisition de la société et du terminal de GPL de l'État sri-lankais, alors que le pays insulaire cherche à réduire les pertes subies par les entreprises publiques dans le cadre d'un programme du Fonds monétaire international (FMI) d'un montant de 2,9 milliards de dollars.

Les huit soumissionnaires peuvent maintenant présenter des propositions au gouvernement sri-lankais pour l'acquisition d'actions dans Litro Gas Lanka Limited et Litro Terminals (Private) Limited, selon un communiqué publié par le ministère des finances du Sri Lanka.

Les autres soumissionnaires présélectionnés sont Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited, Bgn Int Dmcc And Bayegan Dis Ticaret A.S, Confidence Petroleum India Limited, OQ Trading Limited, Tristar Transport LLC et Infinity Holdings, et Infinity Holdings Sidecar 1 et National Gas Company Saog.

Litro détient la plus grande part du marché du GPL duopole du Sri Lanka, qui est principalement axé sur l'approvisionnement en gaz domestique.

Le Sri Lanka a finalisé un programme du FMI avec le prêteur mondial en mars dernier, s'engageant à réformer son économie pour sortir de la pire crise financière qu'il ait connue depuis des décennies. (Reportage d'Uditha Jayasinghe, édition de Louise Heavens)