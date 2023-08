Bharatiya Global Infomedia Limited est une société indienne spécialisée dans les technologies de l'information (TI) et les produits basés sur les TI, qui se concentre sur la recherche et le développement. Sa gamme d'offres comprend des produits/services autour de la sécurité et de la surveillance numériques/électroniques, l'automatisation des processus d'entreprise, les applications informatiques embarquées, le conseil et l'intégration et la conception de systèmes. Elle fournit des solutions principalement destinées aux villes intelligentes, y compris des secteurs ou des industries, tels que la route et le transport, les infrastructures et le bâtiment, la santé et le médical, la défense, la sécurité et la surveillance. Ses solutions de trafic pour les villes intelligentes comprennent le système de gestion de parking (PMS), le système de guidage de parking (PGS), le système de gestion de péage, le système de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, le système de surveillance sous-véhicule, le système de distribution de tickets, la station de paiement automatique (APS), le système de gestion de flotte, le système de surveillance des bus urbains, la vidéosurveillance et l'auto-surveillance, les barrières flottantes, le contrôle d'accès, le système de contrôle d'accès pour piétons et plus encore.

Secteur Services et conseils en informatique