Les entrées de capitaux étrangers dans les actions indiennes ont atteint un niveau record de 350,98 milliards de roupies (4,21 milliards de dollars) en mars, les actions des secteurs des télécommunications et de la consommation ayant suscité le plus d'intérêt, selon les données de la National Securities Depository Ltd (NDSL).

Les investisseurs étrangers ont acheté pour 2,08 billions de roupies d'actions au cours de la période de 12 mois qui s'est achevée en mars, soit le deuxième montant le plus élevé jamais enregistré, ce qui a entraîné une hausse de 29 % de l'indice de référence Nifty 50, qui a atteint de nouveaux sommets historiques.

Le Nifty 50 et le BSE Sensex ont augmenté d'environ 1,6 % chacun le mois dernier, les données montrant la vigueur soutenue de la troisième économie d'Asie ayant stimulé les achats nationaux et étrangers.

"Nous constatons que la continuité des flux provenant des investisseurs institutionnels étrangers s'ajoute aux achats nationaux soutenus, grâce aux perspectives de bénéfices solides et à la stabilité macroéconomique", a déclaré Divam Sharma, fondateur et gestionnaire de fonds de Green Portfolio, PMS (Portfolio Management Services).

Parmi les différents secteurs, ce sont les télécommunications et les biens de consommation courante qui ont enregistré le plus d'entrées en mars, avec respectivement 79,67 milliards de roupies et 62,41 milliards de roupies.

L'entreprise de télécommunications Bharti Airtel a atteint un niveau record au cours du mois, plusieurs analystes l'ayant identifiée comme l'un des meilleurs choix sur les marchés indiens en raison de ses perspectives de bénéfices élevés.

Malgré l'afflux de capitaux, l'indice FMCG a été modéré en mars et a gagné 17,5 % au cours de l'exercice 2024, ce qui est inférieur aux indices de référence.

"Bien que l'indice FMCG ait sous-performé le Nifty, nous nous attendons à ce que l'amélioration progressive des bénéfices déclenche une réévaluation des valorisations", a déclaré Devender Singhal, vice-président exécutif et gestionnaire de fonds chez Kotak Mahindra Asset Management Company.

Les données des trois dernières élections générales montrent que le secteur de la consommation se porte bien après le scrutin, a ajouté M. Singhal.

Les FPI ont également acheté des titres financiers à forte pondération pour une valeur de 34,65 milliards de roupies en mars, après avoir vendu 400 milliards de roupies au cours des deux premiers mois de l'année 2024. L'indice des valeurs financières, qui a chuté de 5 % en janvier et février, a augmenté d'environ 3 % le mois dernier.

(1 $ = 83,4260 roupies indiennes)