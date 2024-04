Bharti Airtel est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit : - téléphonie mobile (76,7%) : 395,7 millions de clients à fin mars 2018 ; - prestations de télécommunications aux entreprises (11,7%) ; - prestations de télécommunications fixes (7,5%) : prestations de téléphonie fixe, de téléphonie longue distance et d'accès à Internet (2,2 millions de clients), et de diffusion TV (14,2 millions de clients), etc. ; - prestations de services aux opérateurs télécoms (4%) ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (76,3%), Afrique (22,7%) et autres (1%).

Secteur Services de télécommunications sans fil