Données financières INR USD EUR CA 2023 1 388 Mrd 17 075 M 16 991 M Résultat net 2023 106 Mrd 1 300 M 1 294 M Dette nette 2023 1 673 Mrd 20 588 M 20 487 M PER 2023 46,8x Rendement 2023 0,39% Capitalisation 4 719 Mrd 58 057 M 57 772 M VE / CA 2023 4,61x VE / CA 2024 3,92x Nbr Employés 20 882 Flottant 40,7% Tendances analyse technique BHARTI AIRTEL LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 32 Dernier Cours de Clôture 817,65 INR Objectif de cours Moyen 915,90 INR Ecart / Objectif Moyen 12,0% Dirigeants et Administrateurs Gopal Vittal CEO, Managing Director & Executive Director Soumen Ray Chief Financial Officer-India & South Asia Region Sunil Bharti Mittal Chairman Randeep Singh Sekhon Chief Technical Officer & Network Director Pradipt Kapoor Chief Information Officer