Certaines des plus grandes entreprises indiennes, dont Vedanta Ltd, Bharti Airtel, RPSG Group et Essel Mining, ont figuré parmi les principaux bailleurs de fonds politiques du pays au cours des cinq dernières années, dans le cadre d'un système de financement politique opaque aujourd'hui mis au rebut, selon des données officielles publiées jeudi.

Ces informations ont été rendues publiques par la Commission électorale de l'Inde à la suite d'une ordonnance rendue lundi par la plus haute juridiction du pays.

Le mécanisme de financement politique introduit en 2017 permettait aux entreprises et aux particuliers de donner des montants illimités de manière anonyme aux partis politiques.

Le système de financement, appelé Electoral Bonds, a été contesté par des législateurs de l'opposition et un groupe de la société civile au motif qu'il entravait le droit du public de savoir qui avait donné de l'argent aux partis politiques. La Cour suprême a interdit les obligations électorales le mois dernier, les qualifiant d'"inconstitutionnelles".

Dans le cadre de ce système, une personne ou une entreprise pouvait acheter des obligations auprès de la State Bank of India, qui appartient à l'État, et les donner à un parti politique.

Le Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi a été le plus grand bénéficiaire de ces obligations, qui étaient des dons, recueillant 55 % des obligations d'une valeur de 120 milliards de roupies (1,45 milliard de dollars) données entre janvier 2018 et janvier 2024 par des personnes et des entreprises.

(1 $ = 82,9200 roupies indiennes) (Reportage des bureaux de Bengaluru et de New Delhi ; Rédaction de Susan Fenton)