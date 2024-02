Bhaskar Agrochemicals Limited est une société basée en Inde qui fabrique des produits agrochimiques. Les produits de la société comprennent des fongicides, des insecticides, des weedicides, des engrais, des micronutriments et autres. Elle dispose d'installations pour formuler des concentrés en émulsion (EC), des concentrés solubles (SC), des poudres mouillables (WP), des granulés dispersables dans l'eau (WDG), des granulés enrobés (CG), des poudres à saupoudrer (DP) et d'autres produits. Ses concentrés en émulsion comprennent le Fluchloralin 45% EC, le Formothion 25% EC, l'Hexaconazole 5% EC, la Lambdacyhlothrine 2,5% EC, la Lambdacyhlothrine 5% EC, le Lufenuron 5,4% EC, et le Malathion 50% EC, entre autres. Ses concentrés solubles comprennent le carbendazime 46,27 % SC, le carpropamide 27,8 % SC, le fipronil 5 % SC, le flubendiamide 39,35 % SC, l'hexaconozole 5 % SC, l'imidachlopride 30,5 % SC, et d'autres. Elle propose des poudres solubles, notamment Acephate 75% SP, Acetamipride 20% SP, Cartap Hydrocloride 50% SP, et d'autres. La société fournit ses produits agrochimiques à des clients nationaux et étrangers.