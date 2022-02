Mines: BHP publie un bénéfice semestriel record

Sydney (awp/afp) - Le géant minier anglo-australien BHP a annoncé mardi un bénéfice net record de 9,4 milliards de dollars américains (8,6 milliards dr francs suisses) au deuxième semestre 2022, en hausse de 77% sur un an. La performance a été portée par la hausse des prix du minerai de fer, du cuivre et du charbon à coke.

BHP a aussi annoncé qu'il allait distribuer à ses actionnaires un dividende de 1,50 dollar américain par titre pour la troisième année consécutive, soit plus que ce que prédisaient les analystes. Ces derniers craignaient notamment que la hausse des coûts et la baisse de la demande en Chine n'entament les résultats des principaux exploitants de minerai de fer comme Fortescue, Rio Tinto et BHP.

Les groupes miniers ont aussi été confrontés à une pénurie de main-d'oeuvre en raison des restrictions sévères de lutte contre la pandémie aux frontières de l'Australie occidentale, qui limitent les entrées et sorties par avion des travailleurs. Malgré ces difficultés, BHP a connu "un premier semestre solide", a salué le directeur général du groupe Mike Henry.

"Nous avons atténué l'impact du Covid-19 et d'importants événements météorologiques défavorables pour réaliser une solide performance opérationnelle, en particulier pour notre activité phare, le minerai de fer d'Australie occidentale", a-t-il ajouté. Sur les six derniers mois de 2022, BHP a réalisé un bénéfice d'exploitation de 14,8 milliards de dollars, en hausse de 50% sur un an.

Ces résultats ne comprennent pas ceux attribuables aux actifs pétroliers de BHP, car ils doivent être transférés prochainement à Woodside, dans le cadre d'un accord annoncé en novembre dernier. La fusion devrait être finalisée vers le milieu de l'année.

afp/vj