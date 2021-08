BHP : entouré après une cession et ses résultats annuels

BHP grimpe de près de 7% à Londres, porté par l'annonce d'un accord de fusion de ses activités pétrole et gaz avec Woodside Petroleum, à travers une transaction par laquelle Woodside émettrait des actions nouvelles au profit des actionnaires de BHP.



Cette opération doit donner naissance à l'un des dix premiers groupes énergétiques indépendants au monde par la production, groupe qui serait détenu à 52% par les actionnaires actuels de BHP et à 48% par ceux de Woodside.



Cette annonce accompagne la publication des résultats de BHP pour son exercice 2020-21, marqués par un BPA sous-jacent en croissance de 88% à 337,7 cents, pour un EBITDA sous-jacent en progression de 69% à près de 37,4 milliards de dollars américains.



Sur la base de ces résultats, son conseil va proposer un dividende final record de deux dollars par action, portant les redistributions de la compagnie minière anglo-australienne à ses actionnaires à plus de 15 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.



