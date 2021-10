Fortescue vise des émissions nettes nulles de la part de ses clients d'ici 2040

La sidérurgie est l'une des industries les plus polluantes au monde et l'objectif de zéro émission nette pour l'utilisation des matières premières par le secteur marque une intensification des efforts visant à réduire le carbone dans les processus.

Cependant, les émissions des clients sont notoirement difficiles à quantifier, et encore plus à réduire. C'est l'une des raisons pour lesquelles les grands rivaux BHP Group et Rio Tinto n'ont pas fixé d'objectifs nets zéro pour le secteur.

Fortescue, quatrième plus grand producteur de minerai de fer au monde, a déclaré qu'il allait développer des projets et des technologies visant à réduire les émissions liées à la fabrication du fer et de l'acier.

Elle travaillera également avec des clients potentiels pour la fourniture de technologies vertes d'ammoniac et d'hydrogène à partir de son unité Fortescue Future Industries (FFI).

FFI prévoit de dépenser entre 400 et 600 millions de dollars d'ici à juin 2022 pour développer des trains, des camions et des navires verts ainsi que des technologies de décarbonisation.

Le développement de technologies et la fourniture d'hydrogène et d'ammoniac verts par le biais de FFI offriront des possibilités importantes de décarbonisation aux industries de l'acier, du ciment et des transports terrestres et maritimes, a déclaré Elizabeth Gaines, présidente-directrice générale de Fortescue.

Les émissions des clients de Fortescue fabriquant de l'acier brut représentent 98 % de ses émissions de portée 3.