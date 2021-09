L'entreprise australienne New Hope est à la recherche d'acquisitions au-delà du charbon après avoir renoué avec les bénéfices.

Les prix du charbon ont grimpé en flèche sur les principaux marchés en raison d'un rebond de la demande, ce qui a permis au mineur de rembourser sa dette d'ici la fin de l'année, alors qu'il parcourt le monde à la recherche d'opportunités d'acquisition dans le domaine du charbon et au-delà, a déclaré le directeur général Reinhold Schmidt.

"En tant qu'entreprise, nous examinons tout ce qui existe, tous les produits de base", a-t-il déclaré, après que New Hope ait enregistré un bénéfice net de 79,4 millions de dollars australiens (57,63 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 juillet, contre une perte de 156,8 millions de dollars australiens un an plus tôt.

New Hope a toutefois déclaré que toute nouvelle opportunité de fusion et d'acquisition doit se situer dans la partie inférieure de la courbe des coûts de transaction, créer de la valeur dès le premier jour et disposer d'autorisations opérationnelles à long terme. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles elle n'a pas été retenue comme soumissionnaire final pour le projet de charbon Mt Arthur de BHP, en vente depuis la mi-2020.

Toute transaction de New Hope est susceptible d'impliquer des alternatives à l'argent liquide, comme un arrangement en actions plutôt qu'en espèces, étant donné les sommets du cycle des matières premières, a déclaré M. Schmidt.

"Lorsque nous trouverons le bon projet, nous pensons que nous n'aurons aucun problème de financement", a-t-il déclaré.

Le mineur dispose d'une liquidité disponible de 565 millions de dollars australiens, composée de 425 millions de dollars australiens de liquidités et de 140 millions de dollars australiens de dette non tirée, et prévoit un exercice 2022 solide.

New Hope s'attend à ce que les prix du charbon restent à des niveaux historiquement élevés pendant un certain temps, avec une demande robuste qui devrait également se maintenir.

Les prix du charbon en Asie ont atteint des sommets pluriannuels - près de 180 dollars la tonne - au cours des derniers mois, les fournisseurs s'efforçant de répondre à la demande de combustible du principal consommateur, la Chine, dont l'économie se remet lentement sur les rails.

New Hope a déclaré avoir retrouvé sa pleine production et être bien positionnée pour l'avenir, même si la production de sa mine phare de Bengalla, en Nouvelle-Galles du Sud, a été légèrement inférieure à celle de l'année dernière en raison d'arrêts pour maintenance.

Le mineur a déclaré un dividende de 7 cents australiens par action. Il avait suspendu son dividende l'année dernière pour faire face à l'impact financier de la pandémie de COVID-19.

(1 $ = 1,3782 dollar australien)