BHP GROUP PLC : Berenberg Bank de acheteur à neutre sur le titre

BHP Group Limited est une société de ressources basée en Australie. La société produit des matières premières, notamment du minerai de fer, du cuivre, du nickel, de la potasse et du charbon métallurgique (sidérurgie). Elle s'attache à proposer une gamme de ressources, qui fournit du cuivre pour les énergies renouvelables, du nickel pour les véhicules électriques, de la potasse pour l'agriculture durable, et du minerai de fer et du charbon métallurgique pour l'acier nécessaire aux infrastructures mondiales et à la transition énergétique. Ses segments comprennent le cuivre, le minerai de fer et le charbon. Le segment du cuivre se consacre à l'extraction du cuivre, de l'argent, du zinc, du molybdène, de l'uranium et de l'or. Le segment du minerai de fer est consacré à l'extraction du minerai de fer. Son segment Charbon se consacre à l'extraction de charbon métallurgique et de charbon énergétique. La société se concentre également sur l'exploitation des mines souterraines de cuivre et d'or Olympic Dam, Prominent Hill et Carrapateena en Australie-Méridionale. Les activités de la société sont réparties entre l'Australie, l'Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, le reste de l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

Secteur Sociétés minières intégrées