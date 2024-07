L'ambition du groupe BHP de créer un pôle de nickel vert en Australie occidentale est en suspens après que le premier groupe minier mondial coté en bourse a annoncé que l'ensemble de la division serait mise en maintenance dans le courant de l'année.

La société a investi 3 milliards de dollars depuis 2020 pour faire de Nickel West un fournisseur majeur de sulfate de nickel utilisé dans les batteries des véhicules électriques. Un accord de fourniture avec Tesla Inc. a été signé en 2021 pour ce que BHP a déclaré être "l'une des marques de nickel les plus durables et les plus faibles en termes d'émissions de carbone" au monde.

Depuis lors, les prix bas l'ont emporté sur les références vertes, comme c'est le cas pour d'autres métaux utilisés dans les batteries, tels que le lithium et le cobalt. Pratiquement tous les producteurs occidentaux vous diront que les métaux produits selon des normes environnementales et sociales plus strictes devraient coûter plus cher.

Le problème, c'est que ce n'est pas le cas actuellement, et la définition de l'écologie fait partie du défi.

LE NICKEL SALE

La Chine est le facteur déterminant du dilemme de l'Occident en matière de métaux pour batteries. L'investissement du pays dans sa propre chaîne d'approvisionnement en VE a entraîné une surproduction mondiale et des prix bas.

L'Indonésie a été le plus grand bénéficiaire de l'initiative chinoise Belt and Road l'année dernière, recevant 7,3 milliards de dollars d'investissements, selon le groupe de réflexion américain The Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Une grande partie de cet argent a servi à développer les énormes gisements de nickel de l'Indonésie. En l'espace de cinq ans, la production du pays est passée de 600 000 à plus de 2 millions de tonnes métriques.

Il y a dix ans, le pays ne comptait que deux fonderies. Selon le CSIS, le pays compte aujourd'hui 43 usines et 28 autres sont en cours de construction. L'expansion a eu un coût écologique et social élevé. Des groupes de défense de l'environnement tels que Mongabay ont mis en évidence les violations des droits fonciers, la déforestation, la pollution et les mauvaises pratiques de travail dans le secteur. Les violations des procédures de sécurité seraient à l'origine de l'incendie mortel survenu dans une fonderie en décembre dernier, qui a coûté la vie à 21 travailleurs.

L'empreinte carbone du nickel indonésien est également élevée, car une grande partie de la nouvelle capacité de traitement est alimentée par du charbon, souvent sous la forme d'usines captives.

VOTRE NICKEL EST-IL VERT ? Tous les producteurs de nickel indonésiens ne sont pas des producteurs polluants. PT Vale, par exemple, est présent dans le pays depuis 56 ans et cite l'eau pure du lac Matano comme exemple de sa gestion des déchets miniers.

À l'autre extrémité du spectre, la production de nickel du pays coche toutes les mauvaises cases des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Le problème est aggravé par le manque de transparence de nombreuses exploitations, en particulier celles qui ont vu le jour dans le cadre de la ruée vers le nickel en Chine.

Benchmark Mineral Intelligence (BMI), qui se spécialise dans la recherche sur les métaux des batteries et vient de lancer des évaluations des prix verts, estime que moins d'un tiers de la production mondiale de nickel provient d'opérateurs qui s'engagent à la transparence en matière d'ESG.

Étant donné que l'Indonésie représente plus de la moitié de la production mondiale, un grand nombre de ses producteurs chinois font clairement partie de cette catégorie de non-divulgation.

Il est donc pratiquement impossible de déterminer à quel point le nickel d'une batterie de véhicule électrique fabriquée en Chine ou contenant du sulfate de nickel provenant de Chine ou d'Indonésie est écologique.

DÉMARRAGE AU CARBONE

BMI a identifié 79 critères permettant d'évaluer les performances ESG d'une entreprise, de son empreinte carbone à la gestion des forêts.

Le spectre de la non-conformité ESG dans l'industrie indonésienne du nickel est tel qu'il est difficile de commencer à définir ce qui constitue un métal éthiquement sain.

"Il n'y a pas de consensus sur les normes relatives à ce qui constitue véritablement un matériau vert", selon Robin Martin, responsable du développement du marché à la Bourse des métaux de Londres (LME), qui a été sollicitée par les producteurs occidentaux pour lancer un contrat de nickel vert. Il y a trop peu de nickel produit selon des normes ESG transparentes pour constituer une base de liquidité pour un contrat à terme, a déclaré M. Martin lors du séminaire sur les métaux en Asie organisé par le LME le mois dernier.

Le point de départ devrait être l'empreinte carbone, a-t-il dit, car il existe des normes largement acceptées pour déterminer les émissions dans le secteur du nickel.

Le LME s'est associé à la société allemande de commerce numérique Metalshub pour proposer une option nickel à faible émission de carbone sur sa plateforme.

Après avoir enregistré seulement quatre tonnes de transactions à faible émission de carbone au cours des trois mois précédents, les volumes ont grimpé à 144 tonnes sur un total de 1 847 tonnes en mai.

L'idée est que si les volumes augmentent, cela facilitera la création d'un indice des prix du nickel à faible teneur en carbone, qui pourrait à terme constituer la base d'un contrat à terme.

Mais cela prendra du temps, ce dont les producteurs de nickel occidentaux ne disposent pas. En outre, il ne vous dira pas si l'extraction de votre nickel s'est faite au prix d'une contamination de l'eau ou d'une perte de couvert végétal.

TRANSPARENCE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Le nickel est un retardataire en matière d'ESG parmi les métaux de la batterie parce que la capacité d'extraction et de traitement de l'Indonésie s'est développée si rapidement.

Le cobalt, un autre élément entrant dans la composition des batteries, a déjà été contraint d'adopter la transparence de la chaîne d'approvisionnement pour apaiser les inquiétudes des acheteurs qui craignent que le métal ne provienne d'une exploitation minière artisanale non réglementée en République démocratique du Congo.

Une petite société minière de nickel, Talon Metals, propose de faire de même avec la production de sa future mine Tamarack dans le Minnesota.

Elle s'est associée à Circulor, déjà active dans la traçabilité des flux de matériaux sur le marché du cobalt, pour s'assurer que son empreinte nickel et carbone peut être suivie de la mine à la batterie et au recyclage éventuel.

Cela ne signifie pas qu'un constructeur automobile paiera plus cher pour ce nickel, mais cela permet au moins de choisir clairement entre une provenance propre et une provenance incertaine.

Les constructeurs automobiles devraient en prendre note, car s'ils se procurent finalement le nickel de leurs batteries en Indonésie, ils risquent de nuire à leur réputation et de ne pas être préparés à la réglementation gouvernementale. En 2027, le passeport européen pour les batteries verra le jour. Il exigera des informations détaillées sur l'empreinte carbone, l'impact environnemental et la transparence totale de la chaîne d'approvisionnement de matières premières telles que le cobalt et le nickel, en remontant jusqu'au site minier.

Sans passeport, pas d'entrée dans l'Union européenne.

Alors que l'offre de nickel indonésien continue de croître, écrasant les prix et forçant les opérateurs de qualité supérieure à cesser leurs activités, les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de batteries pourraient connaître un réveil brutal.

S'ils ne sont pas encore prêts à payer un supplément pour du métal d'origine éthique, ils devraient au moins s'assurer de pouvoir identifier ce qui n'est pas du nickel propre et vert.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters. (Rédaction : Barbara Lewis)