Anglo American a engagé trois banques pour la vente de ses actifs de charbon sidérurgique, que les analystes évaluent à 5 milliards de dollars et qui fait partie d'une restructuration plus large visant à repousser l'approche de son rival BHP, ont déclaré mardi deux sources proches de l'affaire.

Le PDG d'Anglo, Duncan Wanblad, a déclaré en mai que la vente de ses cinq mines de charbon en exploitation, de ses projets de développement et de ses coentreprises en Australie allait bientôt commencer, dans le cadre d'un plan plus large visant à céder les actifs les moins rentables et à se concentrer sur l'augmentation de la production de cuivre après l'échec de la tentative de rachat de l'entreprise par BHP.

Toutefois, l'entreprise minière est toujours aux prises avec un incendie qui s'est déclaré dans sa mine de Grosvenor, dans l'État du Queensland, le 29 juin, et l'évaluation des dommages et la réouverture devraient prendre plusieurs mois.

Signe de la phase suivante du désinvestissement, Anglo a engagé Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) et Centerview Partners - tous précédemment courtiers de la société - pour l'aider à vendre les actifs, ont déclaré les deux sources.

Anglo, GS et MS se sont refusés à tout commentaire. Centerview n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Les analystes ont déclaré que l'incendie de la mine Grosvenor avait probablement affecté le calendrier du processus de vente et l'évaluation des actifs. Selon Jefferies, la mine représente environ 30 % de la valeur de 4,5 milliards de dollars que le courtier attribue à l'activité charbon sidérurgique d'Anglo.

En mai, Anglo avait déclaré que la restructuration, qui comprend également la scission de ses actifs de platine en Afrique du Sud, la cession ou la fermeture de ses actifs de nickel et la scission ou la vente de l'unité diamantaire De Beers, serait bien avancée d'ici à la fin de l'année 2025.

Le charbon métallurgique, qui a atteint un record de 635 dollars la tonne en mars 2022 sur fond d'inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, s'est établi à environ 250 dollars mardi.

La mine Grosvenor a produit 2,797 millions de tonnes de charbon métallurgique en 2023, soit 17 % de la production de charbon d'Anglo, selon son rapport annuel. En 2024, la mine devrait produire 3,5 millions de tonnes. L'entreprise est le troisième exportateur mondial de charbon métallurgique.

Grosvenor avait déjà été fermée pendant un an en mai 2020 après qu'une explosion eut blessé cinq travailleurs et déclenché une enquête gouvernementale, car la mine produisait à plusieurs reprises plus de méthane qu'elle ne pouvait en éliminer. Des mesures de sécurité ont ensuite été mises en place et aucun blessé n'a été enregistré en juin.