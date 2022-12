BHP : accord conclu pour l'acquisition d'OZ Minerals

BHP annonce avoir conclu un accord de mise en oeuvre du plan pour acquérir 100% d'OZ Minerals Limited (OZL) pour un prix de 28,25 dollars australiens par action, conformément à sa proposition indicative non contraignante du 18 novembre.Le prix proposé correspond à une valeur d'entreprise de 9,6 milliards de dollars australiens et représente une prime de 49,3% au cours de clôture d'OZL du 5 août dernier, dernière séance avant la proposition initiale.Les liquidités dont le groupe minier australien a besoin pour financer cette acquisition proviendront d'une combinaison des réserves de trésorerie existantes de BHP et du produit d'une nouvelle facilité de prêt.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.