BHP : des profits records en 2021-22

BHP publie un profit attribuable sous-jacent record au titre de son exercice 2021-22, en croissance de 39% à 23,8 milliards de dollars, ainsi qu'un free cash-flow des opérations poursuivies, lui aussi record, de 24,3 milliards.



La compagnie minière australienne explique que ces performances reflètent des prix plus élevés pour le charbon et le cuivre, ainsi qu'un contrôle des coûts discipliné. A 40,6 milliards, son EBITDA sous-jacent a représenté une marge de 65% pour les opérations poursuivies.



Revendiquant aussi une réduction de la dette du groupe, le conseil a décidé d'un dividende final de 1,75 dollar par action, soit un montant global de 8,9 milliards portant le taux de redistribution total à 77%, largement supérieur à son ratio cible minimal de 50%.



'BHP entre dans son exercice 2022-23 en grande forme sur les plans stratégique, opérationnel et financier, et bien préparé à gérer un environnement incertain à court terme', estime son directeur général (CEO) Mike Henry.



