Le groupe BHP a annoncé jeudi qu'il avait nommé Vandita Pant au poste de directeur financier, dans le cadre d'un remaniement majeur de ses cadres supérieurs à partir de mars 2024.

Vandita Pant, basée à Singapour en tant que directrice commerciale, a rejoint BHP en 2016 et a déjà occupé des postes dans le secteur bancaire en Inde, à Singapour, au Japon et en Grande-Bretagne, notamment chez ABN Amro et Royal Bank of Scotland.

Pant remplacera l'actuel directeur financier David Lamont, qui restera au sein de BHP jusqu'en février 2025 en tant que cadre supérieur dans une fonction de conseil et de projet.

"Ce qui est formidable avec BHP, c'est qu'elle dispose d'une bonne force de frappe. Son plan de succession est impeccable", a déclaré Brenton Saunders, gestionnaire de portefeuille chez Pendal Group à Sydney.

"J'ai toujours vu que Vandita était destinée à de plus grandes choses, tout comme Johan van Jaarsveld", a-t-il déclaré. "Le départ de David Lamont après trois ans semble prématuré par rapport à la durée normale du mandat des cadres supérieurs dans ce type d'organisation.

En août, le premier groupe minier mondial coté en bourse a enregistré son bénéfice annuel le plus faible depuis 2020, les prix ayant baissé dans sa division la plus rentable, le minerai de fer, en raison d'un coup de mou dans le secteur immobilier en Chine.

Il mise sur la croissance de la potasse canadienne et a récemment renforcé le cuivre en achetant pour 6,4 milliards de dollars la société australienne Oz Minerals, alors qu'il façonne son portefeuille pour s'exposer à la transition énergétique.

BHP continue également de soutenir le nickel, utilisé dans les batteries des véhicules électriques, en tant que pilier de croissance clé, malgré l'explosion de la production en Indonésie qui a fait chuter les prix.

M. Van Jaarsveld, actuellement directeur du développement, a été nommé directeur technique, en remplacement de Laura Tyler, qui quittera BHP à la fin du mois de février, après presque 20 ans de service.

L'actuel président des Amériques, Rag Udd, a été nommé directeur commercial, tandis que le chef de la division minerai de fer, Brandon Craig, sera transféré à la tête de la division Amériques de BHP.

Ces nouvelles nominations garantissent que nous continuons à renforcer notre capacité organisationnelle, avec la bonne combinaison de compétences, d'expérience et de perspectives pour mettre en œuvre la stratégie de BHP et poursuivre notre programme de croissance", a déclaré le PDG Mike Henry dans un communiqué. (Reportage de Melanie Burton à Melbourne et Sameer Manekar à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber, Chris Reese et Jamie Freed)