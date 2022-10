BHP revoit à la hausse ses prévisions de production d'acier en raison de l'augmentation de la demande en provenance des parcs d'énergies renouvelables.

BHP Group Ltd a revu à la hausse ses prévisions de demande à long terme pour l'acier, car l'évolution mondiale vers la décarbonisation de la production d'électricité stimulera la demande de cette matière première, a déclaré lundi le plus grand mineur coté en bourse au monde.

Le mineur basé à Melbourne, en Australie, prévoit que l'augmentation de la demande d'équipements pour les parcs éoliens et solaires stimulera la demande d'acier de 2 % en 2030 et de 4 % en 2050.

Le mineur s'attend à ce que la production mondiale d'acier augmente de 42 millions de tonnes et de 76 millions de tonnes en 2030 et en 2050, respectivement, une part importante étant due à la demande d'équipements solaires et éoliens.

La production mondiale d'acier s'élevait à 1,95 milliard de tonnes en 2021, selon la World Steel Association.

Le groupe BHP est l'un des plus grands producteurs de minerai de fer au monde. Le minerai de fer, l'ingrédient le plus important dans la fabrication de l'acier, a rapporté près de la moitié des recettes de l'exercice 2022 du mineur.

Une poussée mondiale vers la décarbonisation de la production d'électricité intervient alors que le monde est aux prises avec une crise énergétique, même si l'amélioration de la rentabilité et de la compétitivité des énergies renouvelables a attiré des investissements massifs ainsi que des politiques favorables dans le monde entier.

Les investissements dans les énergies propres devraient dépasser 1 400 milliards de dollars en 2022, représentant près des trois quarts de la croissance de l'ensemble des investissements dans l'énergie, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport World Energy Investment 2022 publié en juin. (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru ; édition de Savio D'Souza)