Global Commodities Holdings lancera une plateforme de commerce du nickel en février

De nombreux investisseurs, négociants, consommateurs et producteurs ont abandonné le nickel du LME après que des échanges chaotiques en mars dernier aient vu les prix doubler pour atteindre un record de plus de 100 000 tonnes dans un marché désordonné, ce qui a incité la bourse à suspendre les échanges de nickel pendant plus d'une semaine.

GCH compte parmi ses actionnaires les grands groupes miniers Glencore, Anglo American, BHP Group et Rio Tinto, et est dirigée par l'ancien PDG du LME, Martin Abbott.

La société, qui propose déjà une plateforme d'échange de charbon physique, a déclaré en décembre que son projet de nickel avec des acheteurs et des vendeurs échangeant directement entre eux serait mis en service au cours du premier trimestre de cette année.

"Nous le ferons dans le courant de la fin février", a déclaré M. Abbott à Reuters. "L'opportunité s'est présentée avec le nickel... un certain nombre des plus grands producteurs de nickel du monde sont déjà actionnaires et membres de l'entreprise."

Abbott a déclaré que les prix du nickel sur la plate-forme GCH seront utilisés pour créer un indice qui pourrait éventuellement être utilisé pour créer des contrats à terme qui pourraient concurrencer le contrat du LME.

GCH a déjà une relation avec Intercontinental Exchange (ICE). Sa filiale globalCOAL possède et exploite l'indice du charbon thermique gC NEWC utilisé comme prix de règlement pour le contrat à terme gC NEWC négocié et compensé par ICE Europe.

"Il n'est pas inhabituel que les bourses prennent des indices tiers et les utilisent comme base de règlement. Nous pensons qu'il y aura une demande de la part des bourses pour inscrire l'indice du nickel", a déclaré M. Abbott.

La plate-forme sera ouverte aux consommateurs, aux producteurs et aux marchands directement impliqués dans le marché physique, mais pas aux fonds qui ne sont pas impliqués dans le marché physique ou aux traders algorithmiques.

Elle sera également ouverte au métal russe, qui n'a pas été visé par les sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Cependant, la décision d'accepter le nickel russe sera prise par les entreprises individuelles sur la plate-forme, a déclaré Abbott.

Le nickel est principalement utilisé pour fabriquer de l'acier inoxydable, mais son rôle dans les batteries de véhicules électriques est de plus en plus important.