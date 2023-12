L'Australie occidentale va remanier son système de permis environnementaux afin d'accélérer le développement de nouvelles activités essentielles à la transition énergétique, a déclaré mardi le gouvernement de l'État.

Ces réformes interviennent alors que la volonté mondiale de réduire les émissions de carbone stimule la demande de métaux tels que le lithium et le nickel, utilisés dans les batteries des véhicules électriques, et l'acier vert, tandis que les préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement redessinent la carte des lieux de traitement de ces métaux.

Les PDG du secteur minier, dont Mike Henry, patron de BHP, ont appelé l'Australie à rationaliser sa réglementation, sous peine d'être distancée par les États-Unis, l'Europe, le Canada et d'autres pays qui s'efforcent de développer leurs propres industries, en offrant un large éventail de soutiens.

L'Australie occidentale fournit plus de la moitié du minerai de fer maritime mondial et la moitié du lithium. Son secteur des ressources a généré un chiffre d'affaires de 254 milliards de dollars australiens (167 milliards de dollars) au cours de l'exercice fiscal 2022-2023.

Mais les mineurs de lithium tels que Mineral Resources hésitent à mettre en place des usines de traitement locales, étant donné que les politiques sont plus attrayantes ailleurs.

Dans le cadre des réformes, le ministre de l'environnement de l'État pourra fixer des délais pour les projets d'importance nationale, tandis que les processus d'approbation du gouvernement pourront se dérouler en même temps que les approbations environnementales, et non plus consécutivement.

Le gouvernement de l'État envisage de fixer des délais statutaires plus larges et prendra également d'autres mesures pour réduire la duplication des approbations avec d'autres départements.

"L'annonce d'aujourd'hui est un grand pas en avant vers la suppression des formalités administratives qui freinent notre industrie et l'économie de l'État depuis des années", a déclaré Warren Pearce, directeur général de l'Association des sociétés d'exploration et d'exploitation minière (AMEC).

Les réformes de la réglementation environnementale nationale australienne ont toutefois été reportées à l'année prochaine.

Le Grattan Institute, un groupe de réflexion, estime que l'industrie des minéraux essentiels pourrait ajouter plus de 400 milliards de dollars à l'économie australienne d'ici à 2050 si les politiques sont adaptées, soit une contribution plus importante que celle du charbon, deuxième produit d'exportation du pays. Cette contribution est plus importante que celle du charbon, deuxième produit d'exportation du pays.

