La Chine augmente les importations de charbon australien dans l'espoir d'un assouplissement des restrictions - négociants, données

Début janvier, Pékin a autorisé quatre entreprises soutenues par le gouvernement, dont le géant de l'acier Baowu Group et trois services publics d'État, à expédier du charbon australien, premier signe d'un assouplissement de l'interdiction officieuse d'importation en vigueur depuis fin 2020. L'interdiction a été imposée après que les relations entre Pékin et Canberra ont tourné au vinaigre sur plusieurs questions politiques et de santé publique.

Une reprise complète des échanges entre le plus grand consommateur de charbon au monde et le deuxième exportateur mondial pourrait soutenir les prix mondiaux du combustible utilisé dans la production d'électricité et d'acier.

Au moins 15 navires transportant environ 1,4 million de tonnes de charbon australien chargé en février sont en route pour la Chine, selon les données de suivi des navires de Refinitiv et Kpler.

Importations de charbon australien par la Chine https://www.reuters.com/graphics/CHINA-COAL/AUSTRALIA/jnvwyagbdvw/chart.png

Plus d'un million de tonnes de charbon thermique ont été réservées pour être chargées en mars, a déclaré un négociant principal d'une entreprise publique chinoise.

"Les échanges ont repris de manière significative au cours des trois derniers jours suite aux remarques du (ministère)", a-t-il déclaré.

Une porte-parole du ministère chinois du commerce, répondant à une question posée lors d'une conférence de presse jeudi dernier sur le processus d'importation du charbon australien, a déclaré qu'il s'agissait d'une activité commerciale normale et que les échanges étaient traités via un système de licence d'importation automatique.

Elle a ajouté que c'était aux entreprises de décider indépendamment des importations de charbon en fonction de leurs besoins, de leur technologie et de la situation du marché.

Toutefois, les négociants restent prudents quant aux éventuels retards bureaucratiques.

"En théorie, les entreprises qui acquièrent la licence seraient en mesure de faire passer leurs cargaisons par les douanes", a déclaré un autre responsable des services publics chinois.

"Mais il n'est pas encore clair s'il y aura des obstacles lors du processus de dédouanement, et nous devrons attendre et voir une fois que le charbon arrivera."

Certains des navires se dirigeant vers la Chine pourraient changer de destination si les cargaisons sont revendues, selon les négociants.

Les acheteurs chinois pourraient également être confrontés à une concurrence dans les achats de charbon australien, les producteurs ayant orienté leurs ventes vers d'autres marchés en l'absence de la Chine.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mardi, le directeur général de BHP, Mike Henry, a déclaré : "Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de discuter avec des clients en Chine au sujet de ventes potentielles de charbon, tout en gardant à l'esprit que nous avons dû faire pivoter nos ventes vers d'autres marchés."