Le 9e circuit américain au complet s'attaquera à l'affaire complexe de l'exploitation minière Resolution Copper

Le tribunal basé à San Francisco a déclaré qu'il statuerait sur l'affaire en banc, ce qui signifie que l'ensemble de ses 11 membres participeront à la décision. Trois membres du tribunal s'étaient déjà prononcés en faveur de Rio et de l'échange de terrains en juin. Aucune date n'a été fixée pour la nouvelle audience.

Le litige porte sur le terrain de camping d'Oak Flat, propriété fédérale, que certains Apaches considèrent comme la demeure de divinités et qui se trouve au sommet d'une réserve de plus de 40 milliards de livres de cuivre, un composant crucial des véhicules électriques. Si une mine est construite, elle créerait un cratère de 3 km de large et de 304 m de profondeur qui détruirait ce site de culte.

En 2014, le Congrès et le président de l'époque, Barack Obama, ont approuvé un accord complexe pour donner les terres à Rio. Un projet de loi actuellement à l'étude annulerait cet accord, mais on s'attend à ce qu'il échoue.

Rio a déclaré qu'il respecte la décision en banc. Le projet est une priorité absolue pour les dirigeants de la société.

"Il existe un soutien local important pour le projet Resolution Copper, et nous poursuivrons nos efforts pour comprendre, aborder et atténuer les préoccupations soulevées par d'autres", a déclaré Simon Letendre, porte-parole de Rio.

BHP Group Plc, un partenaire minoritaire dans le projet, a différé tout commentaire à Rio.

Apache Stronghold, un groupe à but non lucratif composé de membres de la tribu San Carlos Apache de l'Arizona et d'autres personnes, a applaudi la décision.

"Le gouvernement protège les églises historiques et autres points de repère religieux importants, et notre site ne mérite pas moins de protection", a déclaré Wendsler Nosie de l'Apache Stronghold.