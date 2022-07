La société, l'un des principaux producteurs de minerai de fer au monde, a enregistré un bénéfice sous-jacent de 8,63 milliards de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre un record de 12,17 milliards de dollars un an plus tôt et une estimation consensuelle de 8,37 milliards de dollars établie par la société.

Rio Tinto a déclaré un dividende intérimaire total de 2,67 $ par action, comparativement à 5,61 $ par action un an plus tôt.