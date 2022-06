Le commissaire australien chargé de la discrimination sexuelle appelle à un changement urgent dans le secteur minier

Jeudi, le rapport parlementaire de l'Australie occidentale a détaillé ce qu'il a qualifié de comportement horrible à l'encontre des femmes dans l'industrie minière, et a recommandé des changements radicaux, notamment la création d'un registre des délinquants sexuels.

"Il (le rapport) est complet et confrontant en soulignant à la fois le traitement inacceptable des femmes et, plus choquant encore, le fait que ce traitement était jusqu'à récemment invisible pour les employeurs de l'industrie minière", a déclaré Kate Jenkins, commissaire australienne chargée de la discrimination sexuelle, à Reuters dans un communiqué.

Jenkins a déclaré que le rapport fait "des recommandations fortes, basées sur des preuves, pour des changements qui sont nécessaires de toute urgence dans l'industrie minière."

L'enquête menée par l'Australie-Occidentale, qui abrite la majeure partie du secteur du minerai de fer du pays, a été motivée par des inquiétudes concernant une culture de sexisme et d'intimidation dans l'industrie.

L'Australie représente environ la moitié des exportations mondiales de minerai de fer et les femmes se plaignent depuis longtemps de harcèlement sexuel dans les camps miniers dits "fly in, fly out", des logements temporaires installés dans des mines éloignées pour héberger les travailleurs.

Le secteur minier de l'Australie occidentale emploie environ 150 000 personnes et a généré 208 milliards de dollars australiens (143 milliards de dollars) de recettes d'exportation en 2020/21.

Le gouvernement fédéral australien a déclaré qu'il examinerait si les questions soulevées dans le rapport pouvaient être abordées au niveau national.

"Le ministre travaillera avec le gouvernement de l'État de WA, et avec l'industrie, sur des mesures pour aider à mettre fin au harcèlement et aux agressions sexuelles", a déclaré le porte-parole de la ministre australienne des Ressources, Madeleine King.

L'enquête a révélé que les organismes de réglementation de l'État n'enregistraient pas de manière précise et cohérente les données sur l'ampleur du harcèlement et des agressions sexuelles.

Alors que la police d'État a enquêté sur 23 rapports d'agressions sexuelles sur les sites miniers au cours des deux dernières années, le Department of Mines, Industry Regulation and Safety (DMIRS) a indiqué qu'il n'avait reçu que 22 rapports en sept ans.

"Il est difficile de croire que l'organisme de réglementation ait pu accepter ce niveau de signalement comme reflétant la véritable situation sur le terrain", a noté l'enquête.

En réponse aux questions adressées au DMIRS, le commissaire de WorkSafe, Darren Kavanagh, a déclaré à Reuters qu'il examinait les recommandations de l'enquête avant de conseiller le gouvernement sur la prochaine ligne de conduite.