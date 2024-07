Le gouvernement brésilien pourrait appliquer "des mesures et des sanctions plus sévères" à l'encontre de Vale pour lutter contre l'attitude "arrogante" du géant minier à l'égard du pays, a déclaré à Reuters le ministre des Mines et de l'Énergie, Alexandre Silveira.

Ses commentaires marquent une escalade de la rhétorique du gouvernement à l'encontre de l'entreprise, qui a été alimentée par le retard dans la conclusion d'un accord pour Vale et ses partenaires afin de payer les réparations liées à la catastrophe d'un barrage en 2015.

Lors d'une interview mercredi en marge d'un événement dans l'Etat de Sergipe, M. Silveira a déclaré que le gouvernement analysait les lois et les politiques publiques du Brésil alors qu'il envisageait des mesures potentielles contre Vale, mais il n'est pas entré dans les détails.

Depuis que le président Luiz Inacio Lula da Silva a pris ses fonctions en 2023, le gouvernement brésilien a régulièrement critiqué le mineur pour deux effondrements de barrages dans l'État de Minas Gerais en 2015 et 2019, et pour ne pas avoir suffisamment investi dans le pays.

"Je suis inquiet de la position de Vale, qui semble malheureusement ne changer que lorsque nous devrons appliquer des mesures et des sanctions plus sévères à l'encontre de l'entreprise", a déclaré M. Silveira.

Le ministre a critiqué ce qu'il considère comme un manque de leadership depuis que Vale a annoncé que le directeur général Eduardo Bartolomeo quitterait l'entreprise à la fin de l'année, affirmant que cela a retardé la conclusion d'un accord sur les réparations liées à la catastrophe du barrage de Mariana en 2015.

SANS TÊTE

Vale, BHP et leur coentreprise Samarco, qui exploitait un barrage de résidus dans l'État de Minas Gerais dont l'effondrement a tué 19 personnes et pollué une rivière, sont en pourparlers avec le gouvernement en vue d'un accord de réparations de plusieurs milliards de dollars.

Toutes les parties s'attendaient à un accord au cours du premier semestre de l'année, mais la proposition des entreprises n'a pas atteint le montant visé par le gouvernement.

Il ne devrait pas en être ainsi, mais Vale est désormais "sans tête", ce qui retarde clairement la conclusion d'un accord", a déclaré M. Silveira. "Depuis qu'ils ont annoncé le départ du PDG, Vale s'est retrouvée sans personne ayant l'autorité nécessaire pour traiter des questions extrêmement importantes.

Vale a refusé de commenter les remarques du ministre, mais a déclaré qu'elle s'engageait à réparer la catastrophe de 2015.

Selon une source au fait du dossier, qui a demandé à ne pas être nommée, les mesures potentielles analysées par le gouvernement à l'encontre de Vale pourraient impliquer des modifications des règles brésiliennes en matière de droits d'exploitation minière.

M. Silveira a déclaré que la tolérance du gouvernement à l'égard de Vale était "très proche de la limite" et s'est plaint du manque d'investissements de l'entreprise, affirmant que Vale est "presque en situation de monopole et a cessé d'exploiter des actifs stratégiques" au Brésil.

"Elle a commencé à les vendre à des investisseurs internationaux et à distribuer des dividendes sans aucun critère stratégique convergeant avec les intérêts du pays.

Les marchés se méfient d'une éventuelle ingérence du gouvernement dans les affaires de Vale depuis qu'il a été rapporté, l'année dernière, que Lula souhaitait qu'un ancien ministre des finances, Guido Mantega, soit nommé au conseil d'administration de l'entreprise, voire à son poste de PDG.

Vale a été privatisée dans les années 1990 et son actionnariat est dispersé, mais le gouvernement exerce toujours une influence significative puisque ses principaux actionnaires comprennent un fonds de pension géré par le prêteur public Banco do Brasil.

Deux membres indépendants du conseil d'administration ont démissionné au cours des derniers mois, l'un d'eux invoquant des allégations d'influence politique dans le plan de succession.

M. Silveira a toujours affirmé que le gouvernement n'avait pas cherché à influencer le choix du prochain directeur général de Vale.

"Il n'y a jamais eu d'ingérence du gouvernement en ce qui concerne Vale", a-t-il réaffirmé. (Reportage de Marta Nogueira ; Rédaction de Gabriel Araujo ; Edition d'Aurora Ellis)