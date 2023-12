Le groupe BHP a annoncé jeudi qu'il avait nommé Vandita Pant au poste de directeur financier, à compter du 1er mars.

Pant, basée à Singapour en tant que directrice commerciale, a rejoint BHP en 2016 et possède une expérience antérieure dans des rôles bancaires à travers l'Inde, Singapour, le Japon et le Royaume-Uni, notamment avec ABN Amro et Royal Bank of Scotland. L'actuel directeur financier David Lamont restera au sein de BHP jusqu'en février 2025 en tant que cadre supérieur dans une fonction de conseil et de projet, sous la responsabilité directe du PDG Mike Henry. (Reportage de Melanie Burton à Melbourne et Sameer Manekar à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber et Chris Reese)