Le syndicat de la mine Escondida de BHP au Chili, la plus grande mine de cuivre au monde, a appelé ses quelque 2 400 membres à rejeter la dernière offre contractuelle de la société et à se préparer à une grève, a déclaré le président du syndicat.

Le président du syndicat, Patricio Tapia, a déclaré à Reuters que les travailleurs voteraient de lundi à jeudi. La position du syndicat sur l'offre de contrat n'a pas été signalée auparavant.

Si les travailleurs rejettent l'accord, une grève pourrait être déclenchée immédiatement. Toutefois, la législation chilienne permet à l'une ou l'autre des parties de demander une médiation gouvernementale de cinq jours, qui peut être prolongée de cinq jours supplémentaires si les deux parties sont d'accord.

Dans l'interview qu'il a accordée samedi, M. Tapia a déclaré qu'en cas de grève des membres du syndicat, l'entreprise ne serait pas en mesure de produire du cuivre, étant donné que la loi interdit le recours à des travailleurs de remplacement et que le syndicat représente 98,5 % des travailleurs opérationnels de première ligne à Escondida.

En 2017, plus de 2 300 membres du syndicat ont participé à une grève de 44 jours à Escondida, ce qui a nui à la production et fait grimper les prix mondiaux du cuivre.

"Nous sommes bien mieux préparés (à une grève) qu'auparavant. Nous disposons d'un fonds logistique de grève important, quatre fois plus important que celui de 2017", a déclaré M. Tapia. "Et nous avons également des accords de crédit pour répondre aux besoins de base des travailleurs et de leurs familles pendant une longue période."

M. Tapia a indiqué que les travailleurs proposaient de recevoir un montant égal à 1 % des dividendes des actionnaires. Cette somme serait versée au cours des trois années de la durée de vie d'un nouveau contrat.

Pour l'exercice 2023, BHP a déclaré avoir versé 8,6 milliards de dollars, ce qui représenterait environ 36 000 dollars pour chacun des 2 390 travailleurs d'Escondida.

"Nous sommes en droit d'attendre que les bénéfices soient partagés avec les travailleurs", a déclaré M. Tapia, ajoutant que les prix records du cuivre font d'Escondida une "entreprise fabuleuse".

Peu de détails sur l'offre de contrat de BHP ont été divulgués, hormis une proposition de prime de 20 millions de pesos chiliens par travailleur.

BHP a déclaré à Reuters que son offre augmenterait les avantages sociaux et en ajouterait de nouveaux.

"Avec cette dernière offre, l'entreprise espère parvenir à un nouvel accord qui reconnaisse les contributions des travailleurs et nous permette d'aller de l'avant de manière durable face aux défis d'Escondida", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

M. Tapia a indiqué que le syndicat souhaitait également améliorer les conditions des travailleurs qui perdent leur emploi en raison de l'externalisation et de l'automatisation, ainsi que les prestations de santé, les primes et d'autres éléments.

Le syndicat et BHP se sont affrontés à plusieurs reprises en raison d'arrêts de travail, de pressions exercées pour augmenter la production et de plaintes concernant la sécurité des travailleurs. (1 $ = 950,3900 pesos chiliens) (Reportage de Fabian Cambero ; Rédaction d'Alexander Villegas et Cynthia Osterman)